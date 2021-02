Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Donnerstag, 11. Februar 2021

Unfall verursacht und geflüchtet

Kirchheim - Zwischen Freitag (05.02.) und Samstag (06.02.) parkte eine 40-jährige Fahrerin eines Kia aus Butzbach in der Industriestraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Personenschaden

Philippsthal - Am Mittwoch (10.02.), gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines BMW aus Philippsthal den Bahnübergang in der Hattorfer Straße und geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden 61-jährigen Fahrer eines Ford Mondeo aus Philippsthal zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall in die Leitplanke gedrückt. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 27.600 Euro.

