Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Raub auf Tankstelle - Tatverdächtiger festgenommen!

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Nach Raub auf Tankstelle - Tatverdächtiger festgenommen!

Fulda - Nachdem es am Dienstagabend (09.02.) in der Petersberger Straße in Fulda zu einem Raub auf eine Tankstelle gekommen war, gelang es Beamten der Polizeistation Hilders kurze Zeit später einen 28-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Gegen 17:15 Uhr hatte der Mann die Tankstelle betreten, die Kassiererin verbal bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Er griff in die geöffnete Kasse und stahl eine unbekannte Menge Bargeld. Der Täter flüchtete aus der Tankstelle und stieg in einen öffentlichen Bus.

Tatverdächtiger festgenommen

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Beamte der Polizeistation Hilders den Tatverdächtigen in einem Bus am Hilderser Busbahnhof an. Als die Polizisten ihn ansprachen, bedrängte und bedrohte der Mann eine in seiner Nähe sitzende Frau. Die Beamten konnten den Mann überwältigen. Bei seiner Festnahme leistete dieser Widerstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Polizei sucht nach Zeugin

Während der Festnahme verließ die betroffene Frau den Bus, ihre Identität ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet die Zeugin oder andere Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Der 28-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Mittwochmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzt ihn unter Auflagen außer Vollzug.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell