Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand in einer Schreinerei

Bad Kreuznach (ots)

Am 07.09.2020, um 04:42 Uhr löste ein Feueralarm in einer Schreinerei in Langenlonsheim aus. Der 61 jährige Besitzer wohnt unmittelbar bei der Schreinerei und kann diese zu diesem Zeitpunkt noch betreten. Erste Löschversuche an einer in Brand stehenden Absauganlage für Sägespäne führten nicht zum Erfolg. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits im Innenraum ausgebreitet. Die Brandursachenuntersuchung der Kriminalpolizei Bad Kreuznach ergab eine technische Brandursache im Bereich der Absauganlage. Es gibt keine Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen. Der Schreinereibesitzer erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Schaden wird vorsichtig auf bis zu 300.000 Euro geschätzt.

