Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, 27.08.20 gegen 11:40 Uhr kam es in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach, in Höhe der dortigen Jet Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Zwischen dem Autofahrer und der Fahrradfahrerin wurden keine Personalien ausgetauscht. Es waren mehrere Ersthelfer vor Ort, welche sich um die Frau kümmerten. Die Fahrradfahrerin meldete den Unfall später bei der Polizei. Die Polizei Bad Kreuznach bittet den unfallbeteiligten Autofahrer sowie Zeugen des Unfalles sich bei ihr unter der Telefonnummer 0671/8811-0 zu melden.

