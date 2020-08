Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Getränkelaster kippt um

Stromberg, Schindeldorf (ots)

Am Mittwoch, 26.08.2020 befuhr gegen 11.30 Uhr ein 28-jähriger LKW-Fahrer den abschüssigen Neupfälzer Weg vom Schindeldorf kommend in Richtung Stadtmitte Stromberg. Als er nach einer Rechtskurve ein alkoholfreies Getränk zu sich nahm, kam der Fahrer aus Unachtsamkeit gegen den rechten Bordstein und verlor anschließend die Kontrolle über den LKW. Der LKW kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall augenscheinlich leicht verletzt; am LKW dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Die Zufahrt zum Schindeldorf muss gereinigt werden und ist derzeit noch gesperrt. Eine weitere Zufahrtsmöglichkeit besteht für die Dauer der Sperrung über Eckenroth.

