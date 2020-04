Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwegenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt und ein am Unfall beteiligter Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, nun sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18.35 Uhr fuhr der Motorradfahrer von der B9 aus Fahrtrichtung Norden kommend, auf die B272 in Fahrtrichtung Landau auf. Hierbei kam es zur einer Kollision mit einem Autofahrer, der die B272 ebenfalls in Richtung Landau befuhr. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Landau davon. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

