Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß

Lautertal - Am Montag (08.02.), gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes ML 350 mit Anhänger die Hintergasse in Richtung Oberwaldweg. Im Kreuzungsbereich übersah er einen 38-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Pkw Renault die Hintergasse in Richtung Schulstraße befuhr. Obwohl der 38-jährige Fahrer noch seinen Wagen abbremste, kam das Fahrzeug, auf der winterglatten Fahrbahn, nicht zum Stillstand und stieß gegen den Anhänger des 22-Jährigen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Auffahrunfall

Ulrichstein - Am Dienstag (09.02.), gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Seat Ignis die Landesstraße von Rebgeshain herkommend und wollte am "Ulrichsteiner Kreuz" nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Ulrichstein abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw die Landesstraße von Schotten herkommend und wollte ebenfalls auf die Landesstraße in Richtung Ulrichstein einbiegen. Obwohl die 47-Jährige Vorfahrt hatte, bremste sie ihr Fahrzeug ab und lies sie dieses Fahrzeug durchfahren. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Mercedes hinter dem Seat befand, erkannte dies zu spät und rutschte gegen das Fahrzeugheck von dem Seat. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Gefertigt: Geiß, VA Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell