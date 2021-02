Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrüger aktiv: Anruf von "falschen Microsoft Mitarbeitern" im Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Warnmeldung!

Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Mitarbeiter von Microsoft im Landkreis Fulda!

Fulda - Aktuell versuchen Unbekannte, in betrügerischer Art und Weise an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Microsoft und geben zum Beispiel an, dass der heimische Computer von Viren verseucht sei. Durch eine Fernwartung könnte das Problem schnell gelöst werden. Mit der Zustimmung einer solchen Wartung schaffen es die Täter, sich auf dem Rechner einzuloggen und gelangen so an sensible Daten der Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche. Bleiben Sie daher bitte weiterhin wachsam und informieren Sie auch Ihre Familienmitglieder.

Ihre Polizei rät: - Gehen Sie nicht auf solche Anrufe ein. Die Firma Microsoft führt solche Anrufe nicht durch - Öffnen Sie keine Internetseiten und installieren Sie keine Software (z. B. Fernwartungssoftware), die Ihnen Anrufer mitteilen - Geben Sie keine persönlichen Daten sowie Zahlungsdaten bekannt - Löschen Sie keine Dateien (z. B. Virenschutzprogramm) von Ihrem Computer, wenn Ihnen dieses durch den Anrufer vorgegeben wird - Erhalten Sie so einen Anruf, dann legen Sie bitte sofort auf und informieren Sie die Polizei

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

