Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen PKW und Zug in der Gemeinde Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Dötlingen. Am Dienstag, den 27.10.2020, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in Aschenstedt, Iserloyer Straße, K237, am dortigen Bahnübergang, ein Unfall zwischen einem PKW und der NordWestBahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 30-jährige Führerin eines Peugeot aus dem Landkreis Oldenburg die Iserloyer Str. aus Richtung Aschenstedt kommend in Richtung Iserloy. In Höhe des Bahnüberganges übersah sie das Rotlicht der Signalanlage. Daraufhin fuhr sie mit ihrem PKW auf den Bahnübergang und wurde von der aus Richtung Wildeshausen herannahenden NordWestBahn erfasst. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Am Triebwagen sowie am Wagon entstanden ebenfalls Sachschäden. Die genaue Schadenshöhe kann hier noch nicht beziffert werden. Fahrgäste der NordWestBahn wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der Bahnübergang und die Bahnstrecke mussten für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

