Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Getränkemarkt - Zigaretten gestohlen

Rotenburg - Unbekannte hatten es am Dienstag (09.02.), zwischen 04:00 Uhr und 04:40 Uhr, auf einen Getränkemarkt in der Straße "An der Unterführung" abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine größere Menge Zigaretten gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller - Pressesprecher

