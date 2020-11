Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in das Vereinsheim des SC Mausauel: 200 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise

NideggenNideggen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, den 20. November und Samstag, den 21. November, unberechtigt Zugang zum Vereinsheim des SC Mausauel in Nideggen Rath. Der Verein hat eine Belohnung in Höhe von 200 Euro auf Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat beitragen.

Am vergangenen Samstag entdeckte ein Vorstandsmitglied des Vereins die Schäden am Vereinshaus und auf dem Gelände. Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr war im Sportheim noch alles in Ordnung gewesen.

Der oder die Täter versuchten allem Anschein nach zuerst mittelst brachialer Gewalt die vordere Eingangstür aufzubrechen, scheiterten aber. Durch aufhebeln der Nebentüre konnten die Unbekannten sich dennoch Zugang zum Gebäude verschaffen und Bargeld und elektronische Geräte erbeuten. Damit nicht genug hinterließen die Einbrecher zerschmissene Glasflaschen und Chaos im Inneren des Gebäudes sowie einen zerstörten Zaun auf dem Gelände. Dies ist bereits der zweite Einbruch innerhalb kurzer Zeit.

Der Vorstand des SC Mausauel Nideggen 1949 e.V. hat eine Belohnung in Höhe von 200 Euro auf Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat führen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-8325 an die sachbearbeitende Kriminalbeamtin zu wenden.

