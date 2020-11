POL-DN: Brand in Düren Rölsdorf - Wer hat etwas gesehen?

Polizei Düren

In der Nacht zu Sonntag brannte in der Rölsdorfer Straße "Am Schlagbaum" gelagertes Kaminholz in einem Garten. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können.

Gegen 00:45 Uhr geriet Kaminholz in Brand, welches in einem Garten unter einem Holzdach zwischen zwei benachbarten Häusern gelagert wurde. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die Rauchentwicklung und warnte den nächsten Anwohner. Die hinzugerufene Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Bisher konnten die Ermittlungen der Polizei noch nicht eindeutig klären, ob der Brand durch Fahrlässigkeit oder durch vorsätzliche Brandstiftung verursacht wurde. Daher bittet die Polizei etwaige Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag rund um die Straße "Am Schlagbaum" etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der 02421 949-8125 mit dem sachbearbeitenden Beamten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt auch die Leitstelle der Polizei Hinweise entgegen: 02421 949-6425.

