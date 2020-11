Polizei Düren

POL-DN: Zeugen gesucht

JülichJülich (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts kam es am Freitagnachmittag (27.11.2020) zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher anschließend davonfuhr. Zwei junge Männer wurden Zeugen des Geschehens - und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Eine Autofahrerin parkte ihren Wagen um kurz nach 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "An der Leimkaul", wobei sie die erste Parkreihe vor dem Haupteingang nutzte. Als sie etwa um 16:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wurde sie von zwei Männern darauf hingewiesen, dass jemand ihr Auto in der Zwischenzeit beschädigt hatte.

Die Zeugen hatten einen anderen Wagen dabei beobachtet, wie dieser den Außenspiegel am Pkw der Frau touchierte. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Dank der Angaben der jungen Männer konnten die Ermittlungen im Verkehrskommissariat aufgenommen werden. Allerdings sind die beiden namentlich nicht bekannt - nach ihnen wird nun gesucht, um ihre Zeugenaussage aufnehmen zu können. Die beiden Männer (oder Hinweisgeber auf deren Identität) mögen sich bitte bei der zuständigen Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 02421 949-5230 melden. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt auch die Leitstelle der Polizei Hinweise entgegen: 02421 949-6425.

