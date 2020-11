Polizei Düren

POL-DN: Blitzeinbruch in Tankstelle

VettweißVettweiß (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in die Geschäftsräume der Tankstelle in Vettweiß. Obwohl ein Verantwortlicher, der durch den ausgelösten Alarm informiert worden war, nach wenigen Minuten am Tatort eintraf, hatten sich die Tatverdächtigen bereits mit ihrer Beute entfernt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Eingangstür zum Verkaufsraum mit brachialer Gewalt geöffnet wordern war und aus dem Kassenbereich insgesamt drei elektronische Kassen mit Bargeld in unbekannter Höhe sowie eine größere Menge Tabakwaren entwendet wurden. Offensichtlich hatten die Täter im Rahmen der Tatausführung einen vor Ort befindlichen Feuerlöscher im Verkaufsraum der Tankstelle entleert, um etwaige Spuren zu vernichten. Erste Fahndungsmaßnahmen im Tatortbereich verliefen negativ. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnten durch den Verantwortlichen zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimt die Polizei Düren unter 02421/9496425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell