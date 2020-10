Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Außenspiegeln - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei in der Scheffelstraße abgestellte Fahrzeuge. An beiden Pkw wies der jeweils zur Fahrbahn gerichtete Außenspiegel Sachschäden auf, der sich zusammengefasst auf eine Höhe von etwa 500 Euro summiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.

