Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Kölkebecker Straße - 67-jähriger Mann schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Mittwochabend (23.09., 21.10 Uhr) kam es auf der Kölkebecker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 67-jähriger Mann aus Paderborn schwer verletzt wurde. Der VW-Fahrer befuhr die Kölkebecker Straße in Richtung der Harsewinkler Straße, als er in Höhe einer Kurve nach links von der Straße abkam und dabei zunächst mit einem Baum kollidierte. Anschließend kam der Paderborner mit seinem Auto auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Kräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus seinem Auto. Schwer verletzt wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Mann alkoholisiert das Auto geführt hat. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw ist durch den Unfall komplett beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 16000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell