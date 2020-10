Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 13-jähriger Radfahrer gestürzt und verletzt

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge in der Hauptstraße an der Einmündung Jakob-Neu-Straße bei einem Fahrradunfall leicht verletzt. Aus noch unbekannter Ursache war der Junge auf dem regennassen Radweg mit seinem Fahrrad gestürzt. Noch am Unfallort wurden Schürfwunden durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Der Junge klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Seine Eltern wurden verständigt und begaben sich direkt zur Klinik.

