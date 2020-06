Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dieb nach Flucht gefasst

Olsberg (ots)

Ein Ladendieb konnte am Dienstag nach kurzer Flucht durch die Polizei gefasst werden. Gegen 09.30 Uhr beobachteten Mitarbeiter eines Drogeriemarkts an der Fruges Straße einen 46-jährigen Mann beim Diebstahl. Als die Angestellten den Täter ansprechen wollten, legte er seine Beute ab und flüchtete aus dem Geschäft. Auch vor der schnell eintreffenden Polizei flüchtete der Mann. Er rannte über die Fruges Straße in Richtung Ruhrstraße. Auf dem Bigger Platz konnten die Beamten die Flucht beenden. Sie holten den Dieb ein und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann wurde mit zur Polizeiwache genommen. Diese konnte er nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

