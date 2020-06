Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb flüchtet

Arnsberg (ots)

Zwei Männer wurden am Dienstag beim Diebstahl beobachtet. Ein Täter konnte flüchten. Gegen 14.45 Uhr versuchten die beiden Männer Tabakwaren aus einem Großhandel in der "Wiebelsheide" zu entwenden. Als die Täter das Geschäft mit ihrer Diebesbeute verlassen wollten, wurden sie von Mitarbeitern angesprochen. Ein Täter lief los und konnte flüchten. Der andere Mann konnte mit der Beute bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 32-jährige Georgier wurde nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sein flüchtige Partner wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre, circa 1,60 Meter groß, kurzer Bart, dunkle kurze Haare, blaue Jacke, Jeanshose Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

