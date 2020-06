Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall zwischen Lkw und Fahrrad

Brilon (ots)

Ein Lkw und ein Fahrrad stießen am Dienstag auf der Bundesstraße 251 zwischen Brilon-Wald und Willingen zusammen. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt. Um 16.55 Uhr befuhren die beiden Fahrzeuge die Straße in Richtung Willingen. Als der Lkw-Fahrer den 54-jährigen Pedelecfahrer überholte, bog dieser nach links ab. Trotz eines Ausweichmanövers des Lkw-Fahrers kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Einen Helm trug er nicht. Der Mann aus Rüthen musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Während der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt.

