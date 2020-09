Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallverursacher schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Am Mittwochmorgen befuhr ein 31-Jähriger gegen 06:50 Uhr mit seinem Suzuki die Halberbrachter Straße, aus Richtung Elspe kommend, in Richtung Halberbracht und kollidierte hier am Fahrbahnrand mit einem geparkten Opel. Durch den heftigen Aufprall verletzte sich der Unfallverursacher schwer und wurde ins Krankenhaus nach Olpe verbracht, wo er stationär verblieb. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

