Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Diebstahl: Täter flüchtet ohne Beute und hinterlässt E-Bike

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Heute Nacht (8. September) haben Anwohner gegen 3.30 Uhr eine verdächtige Person an einer Garage im Waldenburger Weg gemeldet. Vor Ort vernahmen die eingesetzten Beamten ein Rascheln und hörten anschließend, wie eine Person durch dichtes Strauchwerk flüchtete. Der Täter konnte im Nahbereich nicht mehr aufgegriffen werden. Nach den Ermittlungen vor Ort geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Geflüchtete versuchte, einen Bootstrailer (Anhänger) zu zerlegen und hatte sich bereits abmontierte Teile zum Abtransport in einen Rucksack und einen Eimer gepackt. Durch die Flucht hinterließ er sein Werkzeug, seinen Rucksack sowie ein E-Bike. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Heute Morgen sicherte die Kriminalpolizei noch Spuren an den beschlagnahmten Gegenständen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9260-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell