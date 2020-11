Polizei Düren

POL-DN: Katalysatoren gestohlen

DürenDüren (ots)

Wie der oder die Täter am Wochenende in die Lagerhalle einstiegen, scheint offensichtlich. Wie sie mit ihrer Beute entkamen, steht nicht fest.

Der oder die Unbekannten brachen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Sonntagmittag, 14:15 Uhr, in das Gebäude in der Straße "Am Langen Graben" ein, indem sie sich mutmaßlich auf das Dach begaben. Durch Löcher im Blechdach gelang ihnen der Einstieg in die Halle. Darin hebelten sie eine Tür auf und entwendeten aus einem Lagerraum mehrere Fahrzeugteile.

Es ist nicht bekannt, wie die Diebe mit ihrer Beute die Werkshalle verließen. Trotz Spurensuche und -sicherung liegen bislang keine Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug vor. Derartige Hinweise werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell