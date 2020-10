Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Am 08.10.2020 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es in Bendorf, Ringstraße Ecke Bahnhofstraße, zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten PKW durch Zerkratzen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf unter der Rufnummer 02622- 9402 0 in Verbindung zu setzen.

