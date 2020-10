Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Zwei schnelle Ermittlungserfolge und ein spürbarer Rückgang von Verstößen gegen das Radfahrverbot in der Fußgängerzone - Polizei zieht erste Bilanz der Innenstadtwache

LingenLingen (ots)

Seit ziemlich genau einer Woche ist die Polizei Lingen mit einer mobilen Innenstadtwache auf dem Marktplatz präsent. Die schnelle Festnahme eines Tankstellenräubers, die Aufklärung einer spektakulären Unterschlagung und der deutliche Rückgang von Verstößen gegen das Radfahrverbot, machen das Projekt bereits jetzt zu einem Erfolg.

Wie bereits berichtet, hatten zwei maskierte Täter am Samstagabend gegen 22.20 Uhr eine Tankstelle an der Meppener Straße überfallen. Dank des kurzen Anfahrtsweges, konnten die beiden in der Innenstadtwache dienstversehenden Kollegen schnell reagieren und einen der Männer noch in Tatortnähe festnehmen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Am Mittwochmittag konnten die Innenstadtbeamten dann einen weiteren schnellen Ermittlungserfolg verbuchen. Mitarbeiter eines nahegelegenen Kreditinstitutes hatten bei den Kollegen die Unterschlagung mehrerer tausend Euro angezeigt. Vermutlich aufgrund eines Missverständnisses lies eine Kundin das Geld im Schacht eines dortigen Ausgabeautomaten zurück. Eine bis dato unbekannte Täterin nahm die Scheine an sich und flüchtete. Nach Anzeigenaufnahme wurde eine Fahndung eingeleitet, die kurze Zeit später zur Ergreifung der gesuchten Täterin führte. Den Großteil des Unterschlagenen Geldes führte sie noch mit sich. Die Ermittlungen laufen.

Marina Bruns, koordinierende Leiterin der Innenstadtwache, zeigte sich jedoch nicht nur in Bezug auf diese beiden Erfolge erfreut. "Allein in den ersten vier Tagen haben wir etwa 50 Verwarnungen wegen Verstößen gegen das Radfahrverbot in der Innenstadt ausgesprochen," so die Oberkommissarin. In den Folgetagen hätten die Beamtinnen und Beamten dann nur noch deutlich seltener tätig werden müssen.

Verstöße gegen Sperrzeitregelungen oder gegen das Infektionsschutzgesetz wurden bislang nicht festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell