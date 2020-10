Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Räuberischer Diebstahl von Bargeld++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

Oldenburg (ots)

++Räuberischer Diebstahl++ Am 16.10.2020, um 21:31 Uhr, kommt es vor einem Imbissgeschäft am Lappan zu einem räuberischen Diebstahl. Vorausgegangen ist ein verbaler Streit zwischen dem 30-jährigen Opfer und zwei Männern über ein Fundhandy.

Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung greifen die beiden Männer in die innenliegende Jackentasche des Opfers und nehmen dessen Geldbörse an sich. Aus der Geldbörse entnehmen die Täter das Bargeld, worauf das Opfer nach seiner Geldbörse greift. Die Täter schubsen das Opfer und schlagen auf dieses ein, wobei das Opfer zu Boden geht. Am Boden liegend wird das Opfer mehrfach getreten und gewürgt. Nachdem die Täter vom Opfer ablassen, entfernen sie sich auf Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern soll es sich um zwei ca. 25 - 30-jährige Männer mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzen Haaren und sportlicher Bekleidung gehandelt haben. Einer der ca. 170 cm - 180 cm großen Täter sei mit einer Lederjacke bekleidet gewesen und habe einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift mit sich geführt.

Das Opfer wird bei der Tat leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (1205160)

++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++ Am 16.10.2020, um 22:38 Uhr, kommt es im Prinzessinweg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Im Vorfeld geraten Opfer und Täter in Streit, da der Täter in einem Supermarkt gegen die aktuelle Maskenpflicht verstoßen habe. Nachdem das Opfer das Gelände des Supermarktes mit seinem Fahrrad verlassen hat, folgt der Täter mit seinem Pkw. Der Täter fährt anschließend so dich an den Fahrradfahrer heran, dass sich Pkw und Fahrrad berühren. Darauf kommt das Opfer zu Fall und stürzt auf die Motorhaube des Pkw. Das Opfer verletzt sich leicht und das Fahrrad wird beschädigt. Der Täter entfernt sich unerkannt mit seinem schwarzen Pkw. (1205782)

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904215 zu melden.

