Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gelegenheit macht Diebe

Arnsberg (ots)

Ein 16-jähriger Arnsberger lässt versehentlich den Schlüssel in seinem Mofa stecken. Als er zurückkehrt ist das Kleinkraftrad verschwunden. Am Donnerstag gegen 18 Uhr stellte der Jugendliche den 25er-Roller auf einem Parkstreifen an der Hellefelder Straße ab. Anschließend ging der 16-Jährige zum Skaterpark an der Vogelwiese. Als er gegen 21.45 Uhr zurückehrte, war der Roller verschwunden. Bei dem entwendeten Mofa handelt es sich um einen weißen Piaggio-Roller mit einem roten Sitz. Das angebrachte Versicherungskennzeichen lautet 219LLT. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

