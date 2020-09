Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer flüchtet

Arnsberg (ots)

Auf dem Ruhtalradweg im Bereich des R-Café kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Hierbei wurde ein 13-Jähriger aus Arnsberg leicht verletzt. Der andere Radfahrer fuhr in unbekannte Richtung davon. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Es ist auch nicht bekannt, ob die Person männlich oder weiblich ist. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

