Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

MessingenMessingen (ots)

Donnerstagmorgen kam es auf der Frerener Straße in Messingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter VW war gegen 7.45 Uhr in Richtung Messingen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 18-jährige Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden dabei lebensgefährlich verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Beide Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Frerener Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

