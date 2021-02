Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bebra - Am Montag (08.02.), gegen 10:45 Uhr, befuhr ein Fahrer aus Bebra mit einem Klein-Lkw den Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Bismarckstraße und wollte durch die dortige Unterführung fahren. Hierbei unterschätzte der Fahrer die Durchfahrtshöhe und blieb mit seinem Fahrzeug in der Unterführung stecken. Der Fahrer konnte den Klein-Lkw selbstständig rückwärts aus der Unterführung fahren. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.500 Euro.

Ludwigsau - Am Samstag (06.02.), gegen 18:40 Uhr, befuhr der 40-jährige Fahrer eines VW Sharan die L3253 aus Richtung Ersrode in Richtung Rotenburg/F. An der Einmündung kam er aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nicht zum Stillstand, rutschte über die Einmündung, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Neuenstein - Am Sonntag (07.02.), gegen 10 Uhr, befuhr die 26-jährige Fahrerin eines VW Golf die L3153 aus Richtung Mühlbach in Richtung Ellingshausen. Aufgrund von schneebedeckter Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und fuhr gegen einen Baum. In dem Fahrzeug lösten die Airbags aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin erlitt eine starke Prellung des Nasenbeins und der Knie. Ihr im Fahrzeug befindlicher 1-jähriger Sohn blieb unverletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

