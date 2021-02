Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall durch Abkommen von Fahrbahn - 32-jähriger leicht verletzt

Fulda (ots)

Seiferts - Am Montag (08.02.) befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Viersen/Nordrhein-Westfalen gegen 00:30 Uhr die L3476 von der Landegrenze Hessen/Bayern kommend in Fahrtrichtung Ehrenberg-Seiferts.

Auf einer Gefällstrecke kam sein VW Touran auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Schutzplanke.

Trotz beschädigtem vorderen linken Reifen und Schäden an Kotflügel vorne und hinten links fuhr der Fahrzeugführer noch in die Ortslage Seiferts und wartete hier auf die eintreffenden Rettungskräfte. Diese stellten eine Verletzung fest, woraufhin der Mann in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde.

Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden am Auto und an der betroffenen Schutzplanke von circa 2.900 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Hilders

