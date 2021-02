Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Ferienhaus

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Unbekannte brachen zwischen Sonntagnachmittag (07.02.) und Montagmittag (08.02.) in der Karl-Güntzel-Straße in ein Ferienhaus ein. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde nichts, es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell