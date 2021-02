Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Heimertshausen - Am Samstag (06.02.), gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 32 Jahre alte Autofahrerin aus Homberg mit ihrem VW Golf die L3151 aus Richtung Zell kommend in Richtung Heimertshausen. Am Ortseingang kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den angrenzenden Flutgraben und prallte gegen das Ortseingangsschild. Anschließend kam das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, drehte sich und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die Fahrerin und ihre 12 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 7.700 EUR.

Fahrzeug kommt auf Gegenfahrbahn

Eifa - Am Samstag (06.02.), gegen 11:15 Uhr, befuhr eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Alsfeld mit ihrem grauen Smart die B62 aus Richtung Alsfeld kommend in Richtung Eifa. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam die Fahrerin ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein dort fahrender 29 Jahre alter Mann aus Schrecksbach versuchte noch mit seinem Seat Leon auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Smart prallte mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des Seat Leons. Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.000 EUR.

