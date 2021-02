Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Wahlplakat

Fulda (ots)

Gersfeld - Unbekannte stahlen am Samstagabend (06.02.), gegen 21 Uhr, Ecke Fliegerstraße und Ursinusstraße ein Wahlplakat. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang ein dunkles Fahrzeug. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug Pressesprecher

