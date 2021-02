Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlug sich - Fahrer eingeklemmt und schwerverletzt

Alsfeld (ots)

Am Samstagabend, gg. 21:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pkw-Fahrer in Alsfeld. Der 34-jährige Mann aus dem Vogelsbergkreis befuhr die Schwabenröder Straße in Richtung Alsfeld-Stadtmitte. An der Einmündung zur Straße "In der Rambach" wollte der Pkw nach links abbiegen, verlor dabei aber aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw, blieb auf dem Dach liegen und der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Mittels zweier Streifen der Polizeistation Alsfeld und der hinzugezogenen Feuerwehr konnte er schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstbehandlung durch Rettungskräfte vor Ort wurde er mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben dem völlig zerstörten Fahrzeug des Unfallfahrers entstand weiterer Schaden an einem Wahlplakat sowie an einem Verkehrsschild. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.400,- EUR. Die Ermittlungen zu der Unfallursache laufen aktuell, wobei die Geschwindigkeit des Pkw in Verbindung mit den zur Vorfallszeit herrschenden winterlichen Straßenverhältnissen eine Rolle gespielt haben dürfte. Auch zu einer möglichen Alkoholisierung des Unfallfahrers wurden entsprechende Untersuchungen eingeleitet. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis ca. 22:30 Uhr, wobei es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell