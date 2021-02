Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Fußgänger leicht verletzt durch Zusammenstoß mit PKW- Am Freitag, 05.02.2021, um 06.25 Uhr ereignete sich in Fulda, Leipziger Straße / Mackenrodtstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leichtverletzt wurde. Ein 32-jähriger Fiat-Fahrer aus Fulda befuhr die Leipziger Straße und wollte nach rechts in die Mackenrodtstraße abbiegen. Eine 58-jährige Fußgängerin aus Fulda wollte den Kreuzungsbereich Mackenrodtstraße in Richtung Leipzigerstraße überqueren. Der PKW-Fahrer übersah die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt, konnte aber nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle nach Hause entlassen werden. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfall auf der Leipziger Straße - eine leicht verletzte Person- Am Freitag, 05.02.2021, um 17:08 Uhr befuhren eine 70-jährige Dacia-Fahrerin aus Künzell und ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Salzschlirf nebeneinander die Leipziger Straße in Richtung Weimarer Tunnel. In Höhe der Einmündung zur Parkstraße wollte die Dacia-Fahrerin den Fahrstreifen wechseln, übersah hierbei den neben ihr fahrenden Audi und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die Dacia-Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Fulda transportiert. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Am Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 EUR, am Audi in Höhe von 2000 EUR.

Verkehrsunfall in Bad Salzschlirf fordert zwei Verletzte- Ein 56-jähriger Renault-Fahrer aus Fulda, hatte seinen PKW auf einem Parkstreifen in der Schlitzer Straße in Fahrtrichtung Schlitz geparkt. Am Samstag, 06.02.2021, um 20.32 Uhr fuhr er von dem Parkstreifen auf die Fahrbahn und wollte dann gleich nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er den PKW Mercedes einer 22-jährigen Fahrzeugführerin aus Schlitz und es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR, am Mercedes in Höhe von 8000 EUR.

Verkehrsunfall in Künzell- Am Samstag, 06.02.2021, um 21.13 Uhr befuhr eine 31-jährige Renault-Fahrerin aus Künzell den Theodor-Litt-Ring in Richtung Im Hahlfeld. Aus derzeit noch unbekannter Ursache geriet sie auf die linke Fahrbahn und stieß dort gegen einen geparkten PKW Hyundai i 20. Der Renault war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit. Da der Verdacht bestand, dass die Renault-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500 EUR.

