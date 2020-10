Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel in Schortens

Schortens (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 06.10.2020, kontrollierten Polizeibeamte in der Zeit von 00:00 - 00:30 Uhr einen Pkw-Fahrer, in der Olympiastraße in Schortens unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zur weiteren Überprüfung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Heranwachsenden eingeleitet.

