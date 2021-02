Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzugfahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle

Alheim-Hergershausen (ots)

Am Freitag-Nachmittag hatte sich ein 52-jähriger Rumäne mit seinem Sattelzug zunächst in der Feldgemarkung von Hergershausen festgefahren. Nachdem der Sattelzug von einem Abschleppunternehmen aus Kirchheim mit schwerem Gerät geborgen wurde, konnte der 52-Jährige die Weiterfahrt mit seinem Gespann antreten. Als der Rumäne dann kurz darauf, am Ortsrand von Hergershausen, eine scharfe Kurve durchfuhr, erfasste er mit seinem Sattelauflieger das dortige Brückengeländer zu einem Bachlauf und drückte dies, samt dem daran angebrachten Verkehrsschild, komplett zu Boden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde das Kennzeichen der Sattelzugmaschine abgelesen und umgehend der Polizeistation in Rotenburg gemeldet. Über die rumänische Halterfirma konnte der Flüchtige schließlich telefonisch erreicht und in der Ortslage von Heinebach zum Anhalten aufgefordert werden. Auf Vorhalt gab er wenig glaubhaft an, die Schadensverursachung nicht bemerkt zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fremdschaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert.

gefertigt: Schaar, PHK - Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda (E31/Ra)

