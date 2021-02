Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda vom 06.02.21 -- Verkehrsunfälle --

Fulda (ots)

Pkw prallt gegen Laternenmast

Am Freitag, 05.02.2021, kam es um 22:28 Uhr in Fulda im Bereich des Emaillierwerkes zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw Daimler Chrysler befuhr die Straße Am Emaillierwerk und wollte nach links in Richtung Petersberger Straße abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Wagen dabei von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, der 21-jährige Fahrer musste ambulant im Klinikum behandelt werden. Da zudem der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pkw und an der Laterne entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt 15000 Euro.

Pkw prallt gegen geparkte Fahrzeuge

Am Samstag, 06.02.2021, kam es um 01:00 Uhr in der Gläserzeller Straße in Fulda zu einem weiteren Verkehrsunfall.

Der 18-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi kam aufgrund Alkohol- und vermutlich Drogeneinfluss nach links von seiner Fahrspur ab und prallte zunächst frontal gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Merdedes mit dem Fahrzeugheck gegen die Front des dahinter parkenden Pkw VW Käfer geschoben. Der Käfer kollidierte dann schließlich noch mit der rechten Seite mit einem Gartenzaun. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 14500 Euro. Beim verursachenden Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell