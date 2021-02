Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (04.02.), zwischen 8 und 8:10 Uhr, wendete ein bislang unbekannter Unfallverursacher sein Fahrzeug in der Sackgasse der Heinrich-Gutberlet-Straße und beschädigte hierbei eine dortiges Carport und eine Mülltonne.Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall durch Vorfahrtmissachtung

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (04.02.), gegen 22:05 Uhr, wollte ein 30jähriger Mann aus Hünfeld mit seinem Fiat Punto an der Kreuzung von der Bundesstraße 62 auf die Abbiegespur der Bundesstraße 27 in Richtung Fulda fahren. Dabei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand den Vorfahrtberechtigten Lkw eines 32-jährigen Mannes aus Bebra. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fiat war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 3.250 Euro.

