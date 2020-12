Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

GrefrathGrefrath (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 4. Dezember 2020, 20:30 Uhr bis Samstag, 5. Dezember 2020, 12:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Heudonk in Grefrath einzubrechen. Es wurde versucht die Eingangstür in Höhe des Schließbleches aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter 02162/377-0/fd (1067)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle

Franz Dohmen

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell