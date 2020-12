Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in ein Einfamilienhaus

KempenKempen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 4. Dezember 2020, 16:30 Uhr bis Samstag, 5. Dezember 2020, 10:15 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Stadtgarten in Kempen eingedrungen. Dazu haben sie auf der rückwärtigen Seite ein Fenster aufgehebelt. Alle Räume wurden durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter 02162/377-0/fd (1066)

