POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter zündete Pkw an

Ein bislang Unbekannter hat Freitagnacht in Hagsfeld einen in der Straße An der Tagweide geparkten Pkw angezündet. Kurz vor 23.00 Uhr wurde der Brand gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und einen Vollbrand des Fahrzeuges verhindern. An dem Jeep wurde zunächst in die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen und versucht das Fahrzeug mit Papier in Brand zu setzen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Zeugen die Freitagnacht im Bereich Hagsfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

