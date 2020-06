Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Autospiegel beschädigt und Polizei beleidigt

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr meldete ein Zeuge ein Mann und eine Frau, welche in Rheinstetten umherlaufen und Fahrzeuge beschädigen würden. Im Rahmen einer im Anschluss eingeleiteten Fahndung konnte das Pärchen an der Kreuzung Wilhelm-Danner-Straße / Theodor-Heuss-Straße festgestellt und einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Im weiteren Verlauf kam ein 30-jähriger Angehöriger hinzu, welcher einräumte die Sachbeschädigung an dem Spiegel eines Autos begangen zu haben. Des Weiteren beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten. Entsprechende Personalien wurden zum Zwecke einer Anzeigenerstattung aufgenommen.

