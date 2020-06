Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt, Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Gleich mehrere geparkte Fahrzeuge wurden am vergangenen Wochenende in Ettlingen beschädigt.

Am Sonntag zwischen 00:00 Uhr und 14:15 Uhr wurden gleich fünf geparkte Fahrzeuge in der Karl-Friedrich-Straße von der Gehwegseite aus die Außenspiegel abgetreten. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im Zeitraum von Freitag 00:00 Uhr bis Sonntag 16:30 Uhr. Hier wurde ein abgestellter Roller in der Zehntwiesenstraße mutwillig beschädigt. Ob es sich hierbei um die gleichen Täter handelt bedarf der weiteren Ermittlung, weshalb das Polizeirevier Ettlingen auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

