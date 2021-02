Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlagen - Fahrer schwer verletzt

Hünfeld (ots)

Am Samstag, 06.02.2021, gegen 18:55 Uhr befuhr ein 27-jähriger Burghauner mit seinem Chevrolet die L 3171 von Roßbach kommend in Richtung Betzenrod. Kurz vor Betzenrod, Ausgangs einer Rechtskurve, verlor der Fahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, bei schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte nach links, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer konnte durch andere Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeug geborgen werden. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Fulda gebracht werden. Am Chevrolet entstand ein Totoalschaden in Höhe von etwa 3000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell