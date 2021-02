Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Fahrrad gestohlen

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (04.02.), zwischen 8 Uhr und 18 Uhr, zerkratzten Unbekannte auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Im Stift" einen schwarzen Audi Avant. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Fahrrad gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda - Unbekannte stahlen am Freitag (05.02.), zwischen 10:30 und 11:15 Uhr, in der Straße "Am Zwickel" ein Mountainbike der Marke Ideal. Das Fahrrad im Wert von 400 Euro stand im Treppenbereich am Übergang zum Rotenburg-Center. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell