BPOLI MD: Werbetafel im Hauptbahnhof Naumburg entglast - Zeugenaufruf

Naumburg (ots)

Am 3. Februar 2021 stellte ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, der sich auf dem Weg zu seinem Dienst befand, um 04:39 Uhr einen entglasten Werbeaufsteller in der Größe von circa 1 x 2 Meter, auf Bahnsteig 2/3 im Hauptbahnhof Naumburg fest. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am 2. oder in der Nacht zum 3. Februar im Bereich des Hauptbahnhofes Naumburg Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dieser Straftat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

