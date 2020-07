Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Daimler beschädigt

Haselünne (ots)

Am Dienstag, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich in Haselünne an der Kreuzung B 402/B 213, ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Daimler fuhr aus Richtung Meppen kommend bei "grün" in die Einmündung, als aus Richtung Lingen auf der B 213 ein Sattelzug den Fahrweg kreuzte. Es kommt zur Berührung beider Fahrzeuge, wodurch am Daimler ein Schaden entstand. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne in Verbindung zu setzen: 05961/955820

