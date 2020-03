Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Täter versuchten Pkw-Tür aufzuhebeln

Papenburg (ots)

Gestern zwischen 20:30 und 22:53 Uhr haben bislang unbekannte Täter Versucht die Fahrer- als auch die Beifahrertür eines VW Beetle aufzuhebeln. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße Am Stadtpark in Papenburg geparkt. Den Tätern gelang es nicht, in den Pkw einzubrechen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

